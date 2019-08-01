https://static.news.ru/photo/950a0986-b4c7-11e9-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MediaPunch/face to face

Жюри присяжных в Лос-Анджелесе обязало американскую певицу Кэти Перри выплатить $2,78 миллионов за плагиат при создании песни Dark Horse.

Эти деньги получат рэперы Flame (Маркус Грей) и Lecrae (Лекрей Мур). Самой Перри придётся перечислить музыкантам $550 000, остальную сумму разделят между собой звукозаписывающая компания, продюсеры и соавторы певицы, пишет Associated Press .

Как писал News.ru ранее, суд встал на сторону рэперов и их соистцов — автора ритм-партии Чика Оджукву и соавтора текста Эммануэля Ламберта. Они представили показания музыковеда Тодда Декера, который провёл независимую экспертизу и подтвердил, что Перри — сознательно или нет — использовала в Dark Horse бит из Joyful Noise. Кроме того, истцы настаивали на том, что исполнительница могла слышать не очень популярную у широкой аудитории рэп-композицию, так как воспитывалась в семье пастора и некоторое время выступала на христианской эстраде.