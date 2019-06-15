https://static.news.ru/photo/7a3970c2-8eb3-11e9-bdbe-fa163e074e61_1024.jpg Кети Топурия Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Кети Топурия в интервью Регине Тодоренко рассказала о романе с рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф.

По её словам, они долго дружили, работали над совместной песней. Потом вспыхнули чувства. Роман длился два года. Тодоренко прочитала Кети строчки из посвящённой ей новой песни Гуфа, на что Топурия призналась, что её тронула эта композиция.

Пара рассталась осенью 2018 года. После этого, как рассказала певица, они долгое время не общались. По её словам, ей было хорошо с Долматовым, так как он «очень лёгкий, общительный и юморной человек».

У нас всё было хорошо, но, может быть, ещё и будет, — сказала Топурия в эфире программы «Пятница с Региной» на YouTube.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица и лидер группы «А-Студио» Кети Топурия опубликовала в социальных сетях фото со своей дочерью Оливией. В руках исполнительница держит кофту или куртку, на которой изображён флаг Соединённых Штатов Америки.