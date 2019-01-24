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Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма

Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Пользователи обсуждают дырявую обувь принца Уильяма. Его брат принц Гарри также был замечен недавно в прохудившихся башмаках.

Конфуз приключился с принцем Уильямом во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время спича сидевший внук Елизаветы II положил ногу на ногу, и присутствующие увидели дырку на подошве его явно недешёвой обуви.

«Кейт Миддлтон экономит на муже!» — такие комментарии чаще всего можно встретить под снимком герцога в соцсетях. Принц же не обратил внимания на недоразумение, он явно пребывал в хорошем расположении духа. Возможно, туфли — одни из его любимых, а значит, изнашиваются быстрее других пар. В Сети также можно встретить объяснение мастеров по ремонту обуви: туфли с кожаной подошвой нуждаются в дополнительной профилактике. Если её нет, подобных потёртостей не избежать.

Любопытно, что принц Гарри также был замечен в дырявой обуви некоторое время назад. Внимательные зрители увидели дырку на обуви, которую тот выбрал для свадьбы лучшего друга в августе.


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