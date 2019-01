Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма

Пользователи обсуждают дырявую обувь принца Уильяма. Его брат принц Гарри также был замечен недавно в прохудившихся башмаках.

Конфуз приключился с принцем Уильямом во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время спича сидевший внук Елизаветы II положил ногу на ногу, и присутствующие увидели дырку на подошве его явно недешёвой обуви.

«Кейт Миддлтон экономит на муже!» — такие комментарии чаще всего можно встретить под снимком герцога в соцсетях. Принц же не обратил внимания на недоразумение, он явно пребывал в хорошем расположении духа. Возможно, туфли — одни из его любимых, а значит, изнашиваются быстрее других пар. В Сети также можно встретить объяснение мастеров по ремонту обуви: туфли с кожаной подошвой нуждаются в дополнительной профилактике. Если её нет, подобных потёртостей не избежать.

OMG Prince William in Davos channeling today shoe with a hole



Pic by @TimesPictures pic.twitter.com/x2Rb3v0x0u