Кейдж снимется в экранизации Лавкрафта

Николас Кейдж

Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров».

Это будет пятая экранизация произведения Лавкрафта. Режиссером выступит Ричард Стэнли, пишет издание Collider.

Съёмки «Цвета из иных миров» начнутся в феврале 2019 года. но, когда будет премьера, пока неизвестно.

Участие в съёмках также примут Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард и К’Орианка Килчер.

Рассказ «Цвет из иных миров» повествует о семье Гарднеров, которая переезжает в сельскую местность Новой Англии. На их ферму падает метеорит и заражает всю землю вокруг. Вскоре люди начинают замечать на себе мутогенные последствия.

