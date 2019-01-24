Кейдж снимется в экранизации Лавкрафта

Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров».
Это будет пятая экранизация произведения Лавкрафта. Режиссером выступит Ричард Стэнли, пишет издание Collider.
Съёмки «Цвета из иных миров» начнутся в феврале 2019 года. но, когда будет премьера, пока неизвестно.
Участие в съёмках также примут Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард и К’Орианка Килчер.
Рассказ «Цвет из иных миров» повествует о семье Гарднеров, которая переезжает в сельскую местность Новой Англии. На их ферму падает метеорит и заражает всю землю вокруг. Вскоре люди начинают замечать на себе мутогенные последствия.
Ранее News.ru писал о том, что Майкл Гандольфини утверждён на главную роль в сериале «Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark). Это приквел многосерийного фильма «Клан Сопрано», в котором Тони Сопрано сыграл отец Майкла — Джеймс Гандольфини.