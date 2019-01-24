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Кейдж снимется в экранизации Лавкрафта

Николас Кейдж Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Николас Кейдж

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров».

Это будет пятая экранизация произведения Лавкрафта. Режиссером выступит Ричард Стэнли, пишет издание Collider.

Съёмки «Цвета из иных миров» начнутся в феврале 2019 года. но, когда будет премьера, пока неизвестно.

Участие в съёмках также примут Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард и К’Орианка Килчер.

Рассказ «Цвет из иных миров» повествует о семье Гарднеров, которая переезжает в сельскую местность Новой Англии. На их ферму падает метеорит и заражает всю землю вокруг. Вскоре люди начинают замечать на себе мутогенные последствия.

Ранее News.ru писал о том, что Майкл Гандольфини утверждён на главную роль в сериале «Множественные святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark). Это приквел многосерийного фильма «Клан Сопрано», в котором Тони Сопрано сыграл отец Майкла — Джеймс Гандольфини. 


#фильм #АКТЕР #съемки
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