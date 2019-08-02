https://static.news.ru/photo/9ef3e0c4-9d2b-11e9-9427-fa163e074e61_660.jpg Нино Катамадзе Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила выступление в России. Концерт должен был состояться 27 марта 2020 года в Vegas City Hall в Москве.

К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России, — рассказали РИА Новости представители концертной площадки.

30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом. Это заявление она сделала после прошедших в Тбилиси акций протеста. Тогда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Ранее, как писал News.ru, Совфед намерен обратиться в МИД РФ с целью ограничить въезд в РФ певице Катамадзе. По словам сенатора Алексея Пушкова, приглашение певицы в Россию после объявления ею бойкота по политическим причинам является аморальным.