Новый год: Мартиросян у камина и Казанова без оливье

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Гарик Мартиросян

Артисты поделились планами на праздничную ночь

У большинства артистов планы на Новый год традиционные: одни работают, другие встречают в кругу семьи. Все как у большинства.

Лариса Гузеева

Телеведущая на вопросы о работе в новогоднюю ночь любит отвечать: «Милая, если позовут ещё!» По словам Гузеевой, нет артистов, которые бы отказались заработать в праздничную ночь. Тем не менее чаще всего Гузеева отмечает Новый год с семьёй. 1 января в гости к теледиве съезжаются гости: все дружно доедают салаты и поздравляют друг друга с Новым годом.

В этом году Лариса Гузеева вместе с мужем Игорем Бухаровым отметят Новый год вдвоём за границей. Взрослые дети будут праздновать самостоятельно.

Елена Летучая

Телеведущая рассказала, что сценарий празднования не меняется уже много лет.

«Мы отмечаем дома дружной семьёй. Приезжают родственники с детьми, родители! Мы ставим большую ёлку — обязательно ЭКО вариант в горшке, чтобы потом высадить на участке, украшаем дом. У нас всегда душевно», — поделилась с News.ru Летучая.

Александр Рогов

Стилист уже определился с планами: он встретит праздник в Москве, а в первых числах января уедет в одну из жарких стран. Например, в прошлом году выбор пал на Мальдивы. Об одном вздыхает Рогов: похудеть к Новому году точно не получится.

«Я диету давно нарушаю, честно! Любимые бургеры, картошка фри в моей жизни присутствуют. Но держать себя в форме нужно, поэтому про спорт не забываю. Новогоднее застолье не обойдётся без оливье, селёдки под шубой с чёрным хлебом, жареной курицы, — всего того, что так вкусно готовят наши мамы!» — рассказал нам стилист и телеведущий.

Сати Казанова

Певица в новогоднюю ночь работает. Муж уезжает в командировку и тем самым не оставляет ей выбора — встречать праздник в одиночестве совсем не хочется. Лучше денег заработать.

«Супруг уезжает в Финляндию, он фотограф и будет снимать там по заказу любимое Северное сияние. Я компанию ему не составляю: верю, что Финляндия прекрасна, но уж очень холодно! Поэтому согласилась на одно из предложений: буду работать и дарить людям праздничное настроение. А в январе обязательно уедем в одну из жарких стран. Кстати, оливье у нас на Новый год никогда на столе не бывает — слишком вредно!» — пояснила Казанова.

Жанна Левина

Супруга Гарика Мартиросяна рассказала о планах семьи на Новый год. Встретить праздник дома и уснуть в оливье примерно в четыре утра — уже традиция, шутит Жанна. Для неё уходящий год был удачным — она презентовала свою первую книгу «Дневник жены юмориста». Друзья и подписчики Жанны подтвердят: с чувством юмора у супруги юмориста полный порядок.

«Так как люди мы уже немолодые, будем отмечать дома! Хочется сидеть у камина и пить глинтвейн. Раньше, конечно, тусили по клубам, но когда есть дети, подобные мысли уходят сами собой. Семья у нас армянская, потому на столе обязательно будет долма, фаршированная рыба и оливье — уснуть лицом в салате моя традиция», — говорит Жанна.

Максим Аверин

Артист последние лет десять не изменяет себе — встречает Новый год в компании друзей в одной из экзотических стран. Позади Шри-Ланка, Тайланд, Мальдивы, Вьетнам, Куба. Каждый год — новый маршрут. С собой компания берет диск с фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!», маленькую искусственную ёлку и мишуру для украшений. Оливье тоже присутствует — режут сами из подручных продуктов. Рецепт не меняется.