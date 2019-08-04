https://static.news.ru/photo/04d998a4-b6b6-11e9-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер арендовала яхту Equanimity («Невозмутимость») стоимостью $250 млн. На судне девушка отметит 22-й день рождения. Вечеринка пройдёт 10 августа 2019 года.

90-метровый борт оснащён номерами для 22 гостей, кинозалом, комнатами для спа-процедур и бассейном. Кроме того, помещения оборудованы тренажёрным залом, баром, салоном красоты и вертолётной площадкой, пишет портал HienaLouca .

В 2019 году Кайли Дженнер стала самым молодым в истории миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно. Она превзошла достижение основателя Facebook Марка Цукерберга, разжившегося девятизначной суммой в 23 года.

Ранее News.ru сообщал, что американская поп-дива Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Новость о том, что артистка разменяла шестой десяток, её поклонники приняли восторженно — по Джей Ло никак не скажешь, что она имеет такой солидный возраст, в танцах она зажигает так же, как и 10, и 20 лет назад.