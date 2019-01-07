Кадры нового сезона «Игры престолов» появились в Сети

Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов». Его премьера должна состояться в апреле 2019 года.
В ролике телекомпании, рассказывающем о сериалах этого года, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов»: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу.
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп второй раз использовал идею из сериала «Игра престолов» в своём политическом заявлении. В качестве напоминания о стене на границе с Мексикой он сопроводил своё фото надписью «Стена близко». Также на картинке изображена сама стена, которой американский лидер хочет отгородиться от южного соседа Штатов в целях национальной безопасности.