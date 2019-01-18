Избранница Петросяна ответила на травлю в соцсетях

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян проводят отпуск в Испании

Избранница народного артиста Татьяна Брухунова резко ответила на критику хейтеров. Экс-помощница Петросяна, которую называют его будущей женой, возмущена количеством негатива в свой адрес.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова после новогодних праздников улетели в Барселону. Ни артист, ни его подруга не публикуют совместных фотографий. И не скрывают также от подписчиков, что прекрасно проводят время. Даже критика в адрес Брухуновой не способна вывести её из равновесия. Бывшая помощница юмориста, ради которой он развёлся с женой, ответила хейтерам все, что думает по поводу их комментариев.

«Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани.

Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!» — заявила Татьяна.

До недавнего времени профиль Брухуновой в Instagram был закрыт. Девушка открыла его только после того, как Евгений Петросян и Елена Степаненко официально оформили развод. Раздел имущества экс-супругов, который оценивается в 1,5 миллиарда рублей, в самом разгаре.