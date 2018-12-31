Молодая избранница Петросяна пожаловалась на Степаненко

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Татьяна Брухунова

Помощница и новая пассия известного российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о том, что происходило в жизни артиста до скандального развода с Еленой Степаненко.

Брухунова призналась, что Степаненко вела себя агрессивно по отношению к ней, а однажды обвинила её в воровстве. При этом дочь Петросяна также оказалась настроена против неё, поддержав Елену в разгоревшемся скандале.

«Она якобы уличила меня в воровстве. Уехав на гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла её гонорар», —рассказала Татьяна в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Она объяснила некорректное поведение Степаненко ревностью. При этом она добавила, что ездила на гастроли с Петросяном по просьбе Елены.

Ранее News.ru писал о том, что в конце ноября Евгений Петросян и Елена Степаненко официально оформили развод. Артист отпраздновал победу бокалом шампанского. О разводе зашла речь, когда отношения Евгения Петросяна с его помощницей Татьяной Брухуновой стали достоянием гласности. Сейчас девушка готовится к новоселью в роскошной квартире на Трубецкой улице, где обустроена детская комната для двух малышей.