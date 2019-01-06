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Избивший жену Башаров уехал кататься на лыжах

Марат Башаров Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Марат Башаров

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российский актёр Марат Башаров отправился кататься на лыжах на курорт во Франции после сообщений о том, что он якобы избил свою жену Елизавету. Компанию на отдыхе ему составила дочь.

Семейное фото в горах опубликовало издание StarHit.

Как писал News.ru, певица Анита Цой прокомментировала сообщения о том, что Башаров якобы сломал нос своей супруге Елизавете Шевырковой. Исполнительница посоветовала ему «девчонкам давать жить спокойно».

В конце декабря артиста вновь обвинили в рукоприкладстве. Его жена якобы попала в больницу со сломанным носом. Позднее она заявила, что не обращалась к врачам и что её никто не избивал. В свою очередь брат женщины утверждает, что его сестра неоднократно становилась объектом агрессии со стороны мужа.


#Франция #АКТЕР #курорт #горы #лыжи #маратбашаров
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