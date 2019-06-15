https://static.news.ru/photo/3048fa3c-9048-11e9-8149-fa163e074e61_1024.jpg Бритни Спирс Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Поклонники Бритни Спирс обратили внимание, что из Instagram AbsolutelyBritney исчезли все положительные комментарии о звезде. Админы «потёрли» даже посты мамы поп-исполнительницы.

Команда Бритни удаляет все положительные комментарии и оставляет одни негативные, чтобы сохранять иллюзию, что она нуждается в помощи, — написала фанатка Бритни.

Ей ответила мама артистки, Линн Спирс.

Я тоже кое-что запостила, но когда попыталась найти запись, то её там не оказалось, хотя я её только что написала! Я знаю, что вы её преданная поклонница и любите её. Спасибо, что заметили это, так как мне говорили то же самое, — отметила она.

Позже администраторы AbsolutelyBritney вернули все положительные комментарии. При этом отзыв матери звезды оказался в топе. На то, что в аккаунте артистки произошли странные метаморфозы, указал ещё один пользователь Сети.

Теперь неожиданно из аккаунта Би исчезли все негативные отзывы, — заметил он.

Ранее Бритни Спирс обвинила свою команду в шантаже и угрозах в период, когда у неё отобрали детей и направили в психиатрическую клинику. Певица утверждает, что её заставили отдать детей экс-супругу Кевину Федерлайну, чтобы подорвать её психическое здоровье, а потом использовали сложившуюся ситуацию против неё.