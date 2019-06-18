https://static.news.ru/photo/c76f26ee-8b1a-11e9-a2f9-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил известного продюсера Бари Алибасова в обмане. Он назвал историю с отравлением музыканта пиар-ходом и подчеркнул, что всё произошедшее было сделано специально перед юбилейным концертом группы «На-На».

Для того чтобы собрать хоть какой-то народ, который может заплатить эти 2 тысячи за билет, вся история и была выдумана, но я склонен верить тем людям, которые мне говорят, что всё это чистой воды враньё ради денег, — заявил шоумен в своём влоге на YouTube .

В доказательство своих слов Солнцев заметил, что супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не даёт никаких комментариев о состоянии продюсера. С его точки зрения, объяснить это можно лишь тем, что она не захотела принимать участия в этом спектакле. Также подозрения Солнцева вызвала сумма, объявленная в качестве вознаграждения за поимку пропавшего кота музыканта. Он назвал Алибасова очень жадным человеком и добавил, что семья никогда не заплатила бы такие деньги в качестве награды.

Ранее News.ru писал, что сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского. По его словам, знаменитость увезут на реабилитацию в Казахстан. Там в его распоряжении будет горное шале и личный вертолёт.