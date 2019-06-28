https://static.news.ru/photo/b73da62e-99b1-11e9-8c26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Таганский суд Москвы отклонил иск французского музыканта Дидье Маруани к исполнителю Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Лидер группы Space обвинял их в нарушении авторских прав и требовал 272 млн рублей компенсации.

Маруани уверен, что Киркоров и Попков задействовали фрагмент его композиции Symphonic Space Dream в своих произведениях, в том числе, в песне «Жестокая любовь». Соответчиками по делу проходят компании «РОНИИС ПАК», «Первое музыкальное издательство», «Филлип Киркоров Продакшн» и «Сони Мьюзик Энтертеймент», распространявшие композицию.

Суд решил: в удовлетворении исковых требований отказать, – цитирует РИА Новости судью Марину Шайдуллину.

Как ранее писал News.ru, Дидье Маруани подал иск против Киркорова и Попкова в марте 2019 года. По мнению Киркорова, таким образом французский музыкант хочет привлечь к себе внимание.