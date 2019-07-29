https://static.news.ru/photo/2ef26d40-b21b-11e9-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Журналистам стали известны новые подробности личной жизни супермодели Ирины Шейк. Как сообщают СМИ, россиянка закрутила роман с бывшим возлюбленным Дженнифер Энистон Джастином Теру. 33-летнюю знаменитость уже дважды заметили в копании актёра.

У неё порхают бабочки в животе, когда она видит его. Таких чувств у неё не было очень долгое время, — сообщил источник в окружении звезды.

Новый избранник Ирины Шейк старше её на 13 лет. Как удалось выяснить, актёр предложил модели вместе отпраздновать его грядущий день рождения. Однако Шейк не приняла его предложение. По мнению инсайдеров, она не хочет спешить в отношениях, поскольку уже достаточно обожглась в браке с Бредли Купером, передаёт « СтарХит ».

Ранее News.ru писал, что американский актёр и режиссёр Брэдли Купер разошёлся с российской моделью Ириной Шайхлисламовой, также известной как Ирина Шейк. Причину разрыва пара так и не озвучила. Поклонники Шейк подозревают, что причиной разрыва стал роман Купера с Леди Гагой.