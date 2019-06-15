https://static.news.ru/photo/a77428c6-8f84-11e9-ad9b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

После разрыва отношений с актёром Брэдли Купером российская топ-модель Ирина Шейк, судя по всему, горевала недолго. Накануне вездесущие папарацци подкараулили знаменитость в Италии, где она беззаботно прогуливалась по улочкам Флоренции под руку со своей близкой подругой Стеллой Максвелл.

Сделав несколько снимков, фотографы выложили их в Instagram.

Позже во Всемирной паутине появился видеоролик с коллажем снимков. На них Шейк и Максвелл обнимаются, держатся за руки, бросают друг на друга томные взгляды и выглядят весёлыми и счастливыми.

По каким именно делам шли девушки, осталось загадкой. Пользователи Сети предположили, что может, подруги занимались шопингом или просто наслаждались видами итальянского города.

При этом практически все отметили, что сама Ирина несчастной и угнетённой после разрыва со своим бывшим бойфрендом явно не выглядит.

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