https://static.news.ru/photo/2a0d686e-9bfc-11e9-a365-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Отиева Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.

Отиева добавила, что сама не слышала песен в исполнении Катамадзе и не видела её выступлений, сообщает РИА Новости .

Накануне грузинская певица объявила в соцсетях, что никогда не будет давать концерты в России, а президента Владимира Путина назвала своим врагом. Как ранее писал News.ru, это заявление прокомментировали многие известные российские деятели. Так, сенатор Алексей Пушков усомнился в широкой известности Катамадзе в РФ и назвал её бойкот незначительной потерей для россиян. Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице «сидеть у себя в Грузии», а журналист и историк Армен Гаспарян усмотрел в поступке артистки пиар-ход.