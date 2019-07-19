https://static.news.ru/photo/d1139ac2-ac21-11e9-b562-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Безрукова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса Ирина Безрукова почтила память юмориста Михаила Задорнова в день его рождения. Она опубликовала совместный с кумиром миллионов снимок и небольшое послание.

Автор последнего интервью с юмористом отметила, что спектакль «Весна» по его рассказам до сих пор радует московских театралов. Послание Безрукова разместила на своей странице в Instagram 21 июля.

Дорогой Михаил Николаевич — незаменимые бывают! Мы дружили много лет. Мне очень не хватает общения с вами, которое всегда приносило радость. Наших разговоров у костра об истории Руси, о вечном, вашего неповторимого тонкого юмора. <...> Мы очень скучаем... Сегодня вам бы исполнилось 71... Мы помним вас, — добавила актриса.

Ранее News.ru сообщал, что первой супруге скончавшегося в 2017 году российского комика Михаила Задорнова удалось через суд отсудить у Первого канала 1,5 млн рублей за каждую из пяти трансляций концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить», которые вёл её бывший муж. Таким образом, женщине причитается теперь 7,5 млн. После смерти Задорнова от онкологического заболевания все права на оба выступления по наследству перешли Велте Задорновой.