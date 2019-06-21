Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин исполнил свою детскую мечту — Общество мушкетёров Арманьяка присвоило ему почётный титул.

По его словам, участие в церемонии приняли известные политики, деятели искусства и бизнесмены. Среди них — посол Франции в России Сильви Берманн, герцог Эмери де Монтескью и потомок рода д&#39;Артаньяна, сопредседатель Генсовета Ассамблеи народов Евразии Бернар Лозе.

Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетёрами, и я не исключение, — поделился он.

Пригожин отметил, что не мог предположить, что спустя годы его детское желание исполнится.

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Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдет со мной многие годы спустя. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики ,бизнеса,спорта и мира искусства. Титул мушкетера не без гордости носят король Швеции,князь Монако,принц Датский, Леонардо Ди Каприо, есть ,конечно,и наши уважаемые соотечественники: Андрей Делос, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский,Михаил Куснирович,Василий Титов.Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства,бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна, Сопредседатель Генерального совета ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог (Франция) Брернар Лозе, Александр Шохин и многие другие. Спасибо сообществу за оказанную мне высокую честь и доверие. #мушкетеры Один за всех и все за одного. #леонардодикаприо #france #leonardodicaprio

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Продюсер добавил, что гордится титулом мушкетёра, который также носят Леонардо Ди Каприо, король Швеции, принц Датский и князь Монако, передаёт Life.ru.

Как писал News.ru, ранее сын Пригожина, Дмитрий, назвал ложью слова отца о том, что дети от первого брака не хотят общаться с ним. Он считает, что подобные заявления отец делает с целью пиара и сам не стремится поддерживать отношения с близкими.

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