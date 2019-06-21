https://static.news.ru/photo/010d03ae-93f3-11e9-ad2e-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин исполнил свою детскую мечту — Общество мушкетёров Арманьяка присвоило ему почётный титул.

По его словам, участие в церемонии приняли известные политики, деятели искусства и бизнесмены. Среди них — посол Франции в России Сильви Берманн, герцог Эмери де Монтескью и потомок рода д'Артаньяна, сопредседатель Генсовета Ассамблеи народов Евразии Бернар Лозе.

Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетёрами, и я не исключение, — поделился он.

Пригожин отметил, что не мог предположить, что спустя годы его детское желание исполнится.

Продюсер добавил, что гордится титулом мушкетёра, который также носят Леонардо Ди Каприо, король Швеции, принц Датский и князь Монако, передаёт Life.ru .

Как писал News.ru, ранее сын Пригожина, Дмитрий, назвал ложью слова отца о том, что дети от первого брака не хотят общаться с ним. Он считает, что подобные заявления отец делает с целью пиара и сам не стремится поддерживать отношения с близкими.