https://static.news.ru/photo/0b27d8e0-9b60-11e9-816b-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удивился решению грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать больше в России и призвал артистку ответить за свои слова.

Пригожин назвал ситуацию вопиющей, а решение певицы глупым и недальновидным. Продюсер был шокирован заявлениями Катамадзе, отметив, что в России её никто не обижал

Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Продюсер подчеркнул, что «любое большое государство, ядерная держава, всегда будет доминировать над маленьким государством, а с соседями надо жить по-человечески».

Нино Катамадзе назвала Россию «оккупантом», а президента Владимира Путина «врагом грузинского народа». Решение никогда больше не давать концерты в России было принято после того, как её раскритиковали на родине после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz». Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву, отметив, что это был её последний концерт в России, писал News.ru.