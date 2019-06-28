Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин удивился решению грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать больше в России и призвал артистку ответить за свои слова.
Пригожин назвал ситуацию вопиющей, а решение певицы глупым и недальновидным. Продюсер был шокирован заявлениями Катамадзе, отметив, что в России её никто не обижал
Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Продюсер подчеркнул, что «любое большое государство, ядерная держава, всегда будет доминировать над маленьким государством, а с соседями надо жить по-человечески».
Нино Катамадзе назвала Россию «оккупантом», а президента Владимира Путина «врагом грузинского народа». Решение никогда больше не давать концерты в России было принято после того, как её раскритиковали на родине после её выступления в Москве 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz». Артистка присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву, отметив, что это был её последний концерт в России, писал News.ru.