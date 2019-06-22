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Продюсер Бари Алибасов проходит необходимые процедуры и идёт на поправку после отравления жидкостью для прочистки труб. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши, — процитировал он Алибасова в интервью РИА Новости. Вечером 21 июня продюсер, по словам...