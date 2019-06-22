Известный советский и российский певец Сергей Пенкин опроверг слухи о том, что сотрудники авиакомпании Utair отказались пускать его на борт самолёта во Внуково. Некоторые СМИ сообщили, что артист якобы был в нетрезвом состоянии.
Музыкант заявил, что его рейс Москва — Минеральные Воды задерживали три раза. Поэтому знаменитость покинула воздушную гавань, устав от ожидания, передаёт
Ранее News.ru писал, что голкипер сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил пьяный дебош в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошёл около 11 часов утра 12 июня. В крови чемпиона России был обнаружен алкоголь — 0,77 промилле.