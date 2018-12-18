Игоря Матвиенко заподозрили в плагиате

https://news.ru/storage/news/b38d144eaecabc79b40c2515f2f543e0/a9fea8e0-58f6-4451-9807-9f9199b6f2cd_850.jpg Евгений Одиноков/РИА Новости

Новая песня группы «Любэ» под названием «Гололёд» показалась меломанам слишком похожей на хит покойного музыканта Евгения Осина «Не верю». Особенно поклонников смутили проигрыш и напев композиции.

Семья недавно ушедшего из жизни исполнителя пока не думает о возможных судебных исках против продюсера или самого коллектива, пишет ФАН.

«Сейчас дочь вступает в наследство, документы все уже собраны. Нотариально заверены. Ждут, когда официально можно будет вступить в наследство. Потом уже будут думать по поводу авторских», — заявил концертный директор Осина Александр Сидоренко.

Журналисты смогли связаться с самим автором музыки — Игорем Матвиенко. Композитор не отрицает, что обе песни похожи, как, впрочем, и множество других новогодних треков с лёгкой и запоминающейся мелодией.

«Я думаю, что эта песня на всё похожа. В частности, и на песню Осина. Эта такая традиционная зимняя мелодия, очень похожая на все новогодние песни», — заявил представитель шоу-бизнеса.

В России завершённых разбирательств по таким случаям плагиата нет из-за отсутствия судебной практики. Также нет и экспертов, обладающих соответствующей лицензией, которые могут точно определить, является ли тот или иной отрывок незаконным заимствованием.

Ранее News.ru сообщал про обвинение в адрес Олега Газманова со стороны жителя Омска. Мужчина подозревает известного артиста в плагиате. Он считает, что певец украл у него песню и клип, посвящённые «Бессмертному полку».