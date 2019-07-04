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Сын музыканта отчаянно доказывал, что отравление отца щёлочью не было инсценировкой: отец действительно хлебнул «Крота» и едва не отправился на тот свет. А вот транслировал дальнейшие события он уже сам, чтобы создать пиар-компанию. Алибсов заявил, что отец сам потребовал вести съёмку даже таких нелицеприятных моментов, как промывание желудка.

Сын известного продюсера Бари Алибасова проходит проверку на полиграфе, чтобы доказать, что отравление отца — не ложь. Об этом Бари заявил в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». Эксперты выявили...