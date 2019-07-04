Композитор Игорь Крутой снялся вместе с 15-летней младшей дочерью Сашей. Фото выложено в профиле музыканта в Instagram.
Отец и дочь отмечают получение ордена Дружбы, которым композитора наградил президент Казахстана.
С доченькой Сашенькой отмечаю орден, — пишет Игорь Крутой.
Поклонники отметили, что Саша — настоящая красавица и «невеста на выданье».
Невероятно красивая Сашенька, — пишут подписчики.
Ранее News.ru сообщал, что композитор Игорь Крутой после перенесённой в детстве болезни и осложнений от лекарств на всю жизнь оглох на левое ухо. В преддверии своего 65-летия музыкант рассказал о недуге.