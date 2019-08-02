https://static.news.ru/photo/0a636904-b53e-11e9-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sayonaraboy

Художник из Екатеринбурга Никита Жижанов разорвал отношения с исполнителем Элджеем, с которым сотрудничал на протяжении нескольких лет. По словам автора двух обложек для альбомов рэпера, музыкант не заплатил ему за работу.

Жижанов сообщил, что должен был быть отмечен в качестве автора под обоими изображениями, однако в итоге был упомянут только в одном случае. Элджей объяснил художнику, что обложки публиковал не он, и пообещал набить татуировки по его эскизам, в этот раз указав авторство.

Однако и этого не произошло несмотря на то, что татуировки у рэпера появились. Исполнитель даже не сообщил художнику о своих обновках. Просьбу указать Жижанова в качестве автора Элджей проигнорировал и попросил ещё эскизов.

Я потребовал предоплату, он сказал, что я наглый и за что мне вообще платить?!, — рассказал художник.

Жижанов заявил, что не хочет «хайпануть» на этой теме. Он просто намерен предупредить других возможных партнёров Элджея о том, что последний может вести себя непорядочно.

Сам музыкант и его менеджер Влад Козлов никак не прокомментировали ситуацию с художником, передаёт E1.RU .

Каак ранее писал News.ru, певица Лолита Милявская заявила, что хотела бы записать совместную песню с российским рэпером Элджеем. По её словам, этот хип-хоп-исполнитель является единственным представителем молодого поколения, с кем она согласилась бы спеть.