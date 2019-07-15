https://static.news.ru/photo/5658ee32-a707-11e9-a71b-fa163e074e61_1024.jpg Денис Зернов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Денис Зернов впервые прокомментировал слухи о романе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. По его словам, информация, которую муссируют в СМИ, не соответствует действительности. 23-летний форвард признался, что даже не знаком с Ольгой.

Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось всё. Уж не знаю, где она его взяла, — пояснил молодой человек в беседе с Teleprogramma.pro .

Зернов рассказал, что был удивлён, когда узнал, что телеведущая интересовалась его самочувствием после того, как он получил травму во время игры.

Слухи о том, что Бузова состоит в отношениях с хоккеистом, начали ходить в апреле 2019 года, когда певица начала посещать матчи ХК «Авангард», надев майку игрока Зернова.

Ранее Бузова раскрыла детали расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица призналась, что любила мужа больше жизни и хотела прожить с ним до самой смерти. Она добавила, что до последнего надеялась помириться с мужем, однако этому было не суждено сбыться, писал News.ru.