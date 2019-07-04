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Нумеролог Арзу Кабарухина провела расчёт по дате рождения певицы Аллы Пугачёвой и объяснила, с чем связан инцидент с выездом её автомобиля на перррон Рижского вокзала. «Эксперт» заявила, что нумерологический расклад показал проблемы со здоровьем примадонны.

Кабарухина предположила, что исполнительница просто разыгрывает хорошее самочувствие, однако на самом деле страдает от проблем, связанных с костями. Ей 70 лет, она находится под единицей. Это говорит о том, что...