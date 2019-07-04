Российский актёр и бывший игрок «Клуба весёлых и находчивых» Геннадий Хазанов отреагировал на известие о судебных тяжбах, которые инициировали наследники основателя КВН Сергея Муратова против ведущего Александра Маслякова. По его словам, вопрос о праве на бренд следует рассматривать с точки зрения юрисдикции.
Это прежде всего юридический вопрос. Да, Александр Масляков — не первый ведущий КВН, но он успел зарегистрировать эту марку раньше — такое время было. Наследники Муратова вправе предъявлять претензии, но суду важнее, кто первым успел оформить права, — заявил он в беседе с «Ридус».
Ранее News.ru писал, что наследники Муратова просят отменить незаконное присвоение прав на бренд «КВН» компанией «АМИК», принадлежащей Маслякову. Таким образом они пытаются оспорить авторство телеведущего, которое он сам провозгласил в 1986 году. Масляков ответил иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб.