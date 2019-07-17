https://static.news.ru/photo/1bb079a2-a870-11e9-aa28-fa163e074e61_1024.jpg Гарик Харламов и Михаил Галустян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские звёзды атаковали Instagram Леди Гаги после известия о её романе с Брэдли Купером. Отечественные знаменитости таким образом решили поддержать модель Ирину Шейк, которая осталась одна с дочерью на руках. Комментарии на странице поп-дивы оставили резиденты Comedy Club Михаил Галустян и Гарик Харламов.

Это всё из-за Иришки, ребята! Любовь творит чудеса! — написал Галустян, объясняя появление тысяч комментариев на русском языке.

В свою очередь Харламов попросил пользователей поделиться рецептом хинкали.

Как правильно приготовить хинкали? — написал юморист.

Его вопрос развеселил пользователей, которые уже превратили аккаунт американки во всероссийский чат. Коллега Харламова по сцене Гарик Мартиросян обратился к комику с просьбой перезвонить, а солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поинтересовался, почём Гага продаёт гараж в Бирюлёво-Товарное. Послания разлучнице звёздной пары оставили также Эвелина Блёданс и Максим Галкин.

Ранее News.ru писал, что россиянки завалили Гагу гневными комментариями. Это произошло после того, как певица съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк. Гага уже месяц живёт в нью-йоркском особняке артиста. Купер позволил артистке освежить дизайн дома, а также выбрать новую мебель.