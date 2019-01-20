Харатьян «украл» роль в «Гардемаринах» у своего друга

https://news.ru/storage/news/b6b42807a3d67986efec85e2b7614f40/399f1b72-ed48-4716-a98c-117e98f64887_850.jpg Киностудия «Мосфильм»

Кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!»

Известный актёр Дмитрий Харатьян завил, что получил роль Алёши Корсака в советском фильме «Гардемарины, вперёд!» благодаря воле случая. На самом деле, он не должен был сниматься в киноленте.

В эфире Пятого канала артист признался, что эту роль уже играл его хороший друг Юрий Мороз. Впрочем, он отказался от участия в проекте из-за своего режиссёрского дебюта.

Корсака в Харатьяне увидел оператор Анатолий Мукасей.

«Я начал играть эту роль благодаря Мукасею, благодаря песне и благодаря тому, что я оказался в нужное время и в нужном месте. Но на самом деле это мои предки, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту», — заявил актёр.

Ранее Харатьян рассказал о затянувшихся съёмках фильма «Гардемарины-4» и заодно опроверг слухи об участии в картине экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович. Вопреки домыслам, певица не появится в фильме, а вот Михаил Боярский сыграет там роль, писал News.ru.