Хакеры опубликовали новые песни Аллы Пугачёвой

Новые песни Аллы Пугачёвой взорвали социальные сети. Российские поклонники певицы обсуждают современные синглы, которые она записала к своему юбилейному концерту.
По данным СМИ, новые треки Пугачёвой могли раздобыть и опубликовать хакеры. Тем временем песни Примадонны уже появились на всех музыкальных ресурсах, и возможно, это всего лишь задумка пиар-менеджеров певицы.
Первая композиция называется «Поживи в моей шкуре», которая может стать достойным ответом многочисленным хакерам, атаковавшим семью Пугачёвой.
Вторая песня — «Что вижу, то пою» — посвящена любви к России.
Алла Пугачёва недавно приняла решение вернуться на большую сцену с новой программой. Концерт должен состояться 17 апреля, через два дня после её дня рождения. Билеты раскупили в первый же день после старта продаж. Сейчас их невозможно найти даже у перекупщиков, которые предлагали билеты за 150 тысяч рублей, писал News.ru.
15 апреля Алле Борисовне Пугачёвой исполнится 70 лет.