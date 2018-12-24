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Хакеры опубликовали новые песни Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва Сергей Лантюхов/News.ru

Алла Пугачёва

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Новые песни Аллы Пугачёвой взорвали социальные сети. Российские поклонники певицы обсуждают современные синглы, которые она записала к своему юбилейному концерту.

По данным СМИ, новые треки Пугачёвой могли раздобыть и опубликовать хакеры. Тем временем песни Примадонны уже появились на всех музыкальных ресурсах, и возможно, это всего лишь задумка пиар-менеджеров певицы.

Первая композиция называется «Поживи в моей шкуре», которая может стать достойным ответом многочисленным хакерам, атаковавшим семью Пугачёвой.

Вторая песня — «Что вижу, то пою» — посвящена любви к России.

Алла Пугачёва недавно приняла решение вернуться на большую сцену с новой программой. Концерт должен состояться 17 апреля, через два дня после её дня рождения. Билеты раскупили в первый же день после старта продаж. Сейчас их невозможно найти даже у перекупщиков, которые предлагали билеты за 150 тысяч рублей, писал News.ru.

15 апреля Алле Борисовне Пугачёвой исполнится 70 лет.  


#аллапугачева
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