Хайди Клум в третий раз выходит замуж

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Хайди Клум

Супермодель ответила согласием на предложение молодого бойфренда Тома Каулитца. Пара встречается меньше года.

Хайди Клум в наступающем году вновь примерит свадебное платье. Модель и многодетная мама отправится под венец с гитаристом Томом Каулитцем, который моложе её на 16 лет. Клум поделилась радостным событием с подписчиками, опубликовав снимок обручального кольца. Подпись гласит: «Я сказала да!» Для модели это будет третий брак, для Тома — первый.

По мнению пользователей, отношения пары прошли проверку на прочность, ведь у Хайди четверо детей, и как матери ей важно, какой мужчина будет находиться рядом с ними. Каулитц без труда нашёл общий язык с отпрысками. Старшую дочь Клум родила от миллионера Флавио Бриаторе, который отказывался признавать отцовство. Девочку удочерил второй супруг певец Сил. От музыканта модель родила троих детей.