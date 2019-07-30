https://static.news.ru/photo/1d97b67e-b377-11e9-b03c-fa163e074e61_660.jpg Хайди Клум Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкая модель Хайди Клум во время отдыха со своим мужем — участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем — устроила откровенную фотосессию во время совместного отпуска.

Актриса позировала перед супругом в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. На одежде нарисованы красные перцы, пишет Life .

Снимки женщина опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram . Под фото она написала «Пицца и спагетти», возможно, намекая на место путешествия — звёздная чета проводит время в Италии.

Подписчики Клум восхитились внешностью модели. По их словам, актриса обладает естественной красотой.

Всегда красивая, как полевые цветы, — написал пользователь под ником jorge.cardoso.9212.

Часть юзеров отметили, что Хайди Клум «сияет от счастья». По мнению пользователей, отношения пары прошли проверку на прочность, ведь у Хайди четверо детей и как матери ей важно, какой мужчина будет находиться рядом с ними.

Каулитц без труда нашёл общий язык с отпрысками. Старшую дочь Клум родила от миллионера Флавио Бриаторе, который отказывался признавать отцовство. Девочку удочерил второй супруг — певец Сил. От музыканта модель родила троих детей.

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