Немецкая модель Хайди Клум во время отдыха со своим мужем — участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем — устроила откровенную фотосессию во время совместного отпуска.
Актриса позировала перед супругом в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. На одежде нарисованы красные перцы, пишет
Снимки женщина опубликовала на своей официальной странице в социальной сети
Подписчики Клум восхитились внешностью модели. По их словам, актриса обладает естественной красотой.
Всегда красивая, как полевые цветы, — написал пользователь под ником jorge.cardoso.9212.
Часть юзеров отметили, что Хайди Клум «сияет от счастья». По мнению пользователей, отношения пары прошли проверку на прочность, ведь у Хайди четверо детей и как матери ей важно, какой мужчина будет находиться рядом с ними.
Каулитц без труда нашёл общий язык с отпрысками. Старшую дочь Клум родила от миллионера Флавио Бриаторе, который отказывался признавать отцовство. Девочку удочерил второй супруг — певец Сил. От музыканта модель родила троих детей.
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