Беременная жена Хабенского отказалась от отпуска

https://news.ru/storage/news/79ebb67ce29e90f8f4a7ecd55035dab5/338434e5-0a1f-484f-b89e-2a85ea957ef6_850.jpg Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ольга Литвинова

Актёр и его супруга Ольга Литвинова не могут позволить себе улететь на отдых. Причиной тому поздний срок беременности актрисы.

Ольга Литвинова находится на восьмом месяце и вскоре подарит супругу второго ребёнка. Актриса театра МХТ ведёт аккаунт в Instagram, где публикует не только собственные фото, но и информацию, касающуюся деятельности супруга. У Константина Хабенского нет других страниц в соцсетях, не устаёт повторять его жена.

Несмотря на срок беременности, артистка ведёт активный образ жизни: выходит на сцену, принимает участие в благотворительных акциях, вместе с коллегами даёт концерты. Актриса поделилась с подписчиками, что после новогоднего марафона они с мужем очень хотели улететь на Мальдивы или куда-либо ещё, где есть море. Предавшись ностальгии, Литвинова поделилась фотографиями, сделанными во время их отдыха в Анапе.

В данный момент пара не планирует перелётов, так как на поздних сроках врачи не дают соответствующего разрешения. Известны случаи, когда беременных пассажирок снимали с борта.