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Беременная жена Хабенского отказалась от отпуска

Ольга Литвинова Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Ольга Литвинова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актёр и его супруга Ольга Литвинова не могут позволить себе улететь на отдых. Причиной тому поздний срок беременности актрисы. 

Ольга Литвинова находится на восьмом месяце и вскоре подарит супругу второго ребёнка. Актриса театра МХТ ведёт аккаунт в Instagram, где публикует не только собственные фото, но и информацию, касающуюся деятельности супруга. У Константина Хабенского нет других страниц в соцсетях, не устаёт повторять его жена. 

Несмотря на срок беременности, артистка ведёт активный образ жизни: выходит на сцену, принимает участие в благотворительных акциях, вместе с коллегами даёт концерты. Актриса поделилась с подписчиками, что после новогоднего марафона они с мужем очень хотели улететь на Мальдивы или куда-либо ещё, где есть море. Предавшись ностальгии, Литвинова поделилась фотографиями, сделанными во время их отдыха в Анапе. 

В данный момент пара не планирует перелётов, так как на поздних сроках врачи не дают соответствующего разрешения. Известны случаи, когда беременных пассажирок снимали с борта. 


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