USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Гузеева удивила планами на Новый год

Лариса Гузеева Киселев Сергей/АГН "Москва"

Лариса Гузеева

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Телеведущая отметит праздник не в России

Лариса Гузеева рассказала, как украсила дом к новогодним праздникам. И заодно поделилась планами на главную ночь года.

Впервые за долгое время телеведущая не будет наряжать ёлку к Новому году, причиной тому — отъезд всей семьи по разным маршрутам. Гузеева вместе с супругом, вероятнее всего, отправятся на один из горнолыжных курортов, дочь Ольга будет праздновать с друзьями, а старший сын Георгий — с супругой, они поженились в уходящем году.

«Новогодние игрушки вызывают у меня священный трепет. В этом году ёлку не наряжаю — все разъедемся, но Снегурок с Дедами Морозами расставлю везде!» — поделилась с подписчиками Лариса Гузеева. Планы актрисы на новогоднюю ночь удивили её фолловеров, ведь она не раз повторяла, что предпочитает отмечать семейный праздник дома. 

Мало кто знает, что у ведущей шоу «Давай поженимся» есть традиция: накануне Нового года она самостоятельно устраивает генеральную уборку дома, а праздник встречает в новой шёлковой пижаме, которую шьёт на заказ. На столе у Гузеевой всегда оливье, мандарины и заливное. С подарками отдельная история. Телеведущая всегда заранее выясняет, что домочадцы собираются ей подарить. Она тайно находит подарки, а затем со спокойным сердцем упаковывает их и в нужный час мастерски разыгрывает удивление: «Не может быть!»

Уходящий год стал для Ларисы Гузеевой тяжёлым на испытания. После продолжительной болезни умерла её мама, которая долгие годы жила вместе с дочерью и её семьёй. В данный момент в больнице, после плановой операции, находится дочь актрисы Ольга.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

Лента новостей
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
Другие новости
шоу-бизнес 12:44
Экс-модель обвинила Вуди Аллена в педофилии
За прославленным режиссёром тянется «карма» педофила
шоу-бизнес 11:13
Татьяна Арнтгольц нашла замену Жидкову
Избранником актрисы стал её коллега Марк Богатырёв
шоу-бизнес 10:30
Киркорова разлучили с Ургантом
Репортаж с большой премьеры фильма «Ёлки Последние»
шоу-бизнес 18:26
Гузеева повторила выходку Волочковой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top