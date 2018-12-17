Гузеева удивила планами на Новый год

https://news.ru/storage/news/4424290fce98e84e82f386843c7a74b6/bb962159-48e2-4f56-8468-6c7919069ed2_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Лариса Гузеева

Телеведущая отметит праздник не в России

Лариса Гузеева рассказала, как украсила дом к новогодним праздникам. И заодно поделилась планами на главную ночь года.

Впервые за долгое время телеведущая не будет наряжать ёлку к Новому году, причиной тому — отъезд всей семьи по разным маршрутам. Гузеева вместе с супругом, вероятнее всего, отправятся на один из горнолыжных курортов, дочь Ольга будет праздновать с друзьями, а старший сын Георгий — с супругой, они поженились в уходящем году.

«Новогодние игрушки вызывают у меня священный трепет. В этом году ёлку не наряжаю — все разъедемся, но Снегурок с Дедами Морозами расставлю везде!» — поделилась с подписчиками Лариса Гузеева. Планы актрисы на новогоднюю ночь удивили её фолловеров, ведь она не раз повторяла, что предпочитает отмечать семейный праздник дома.

Мало кто знает, что у ведущей шоу «Давай поженимся» есть традиция: накануне Нового года она самостоятельно устраивает генеральную уборку дома, а праздник встречает в новой шёлковой пижаме, которую шьёт на заказ. На столе у Гузеевой всегда оливье, мандарины и заливное. С подарками отдельная история. Телеведущая всегда заранее выясняет, что домочадцы собираются ей подарить. Она тайно находит подарки, а затем со спокойным сердцем упаковывает их и в нужный час мастерски разыгрывает удивление: «Не может быть!»

Уходящий год стал для Ларисы Гузеевой тяжёлым на испытания. После продолжительной болезни умерла её мама, которая долгие годы жила вместе с дочерью и её семьёй. В данный момент в больнице, после плановой операции, находится дочь актрисы Ольга.