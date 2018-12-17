Гузеева повторила выходку Волочковой

Лариса Гузеева вновь заставила говорить о себе. Телеведущую запечатлели в купальнике на выходе из бани.
Ведущая шоу «Давай поженимся» удивила поклонников, опубликовав снимок, на котором она позирует в купальном костюме, спрятавшись за ёлку. Ряд фолловеров не скрывает разочарования, мол, Гузеевой не дают покоя лавры Анастасии Волочковой, которая то и дело окунается в бочку с ледяной водой. Разумеется, в бикини.
«Дурной пример заразителен. Лавры Волочковой покоя не дают. Сначала молодые и красивые раздевались, теперь старые и толстые оголились», — такие комментарии можно прочитать в ленте.
Гузеева за словом в карман не лезет, парируя: «Волочкова недосягаема!» Актриса не скрывает, что симпатизирует танцовщице.
«Настя удивительный человек — так держать удар и не пропускать через себя человеческую злобу — уму непостижимо! Счастья тебе, моя дорогая!» — писала недавно в адрес Волочковой Гузеева.
В комментариях под фото в купальнике Гузеева пояснила, что за ёлкой прячет «несовершенства фигуры». И попутно желает всем продуктивной рабочей недели. Большинство поклонников по достоинству оценили «выходку» своей любимицы.
«Прекрасное фото, молодец Ларонька!!!», «Лариса, обожаю вас! С Наступающим!», «Смело! Восхищаюсь!», «Обожаю Гузееву, никто так меня не смешит, как она», «Прекрасное фото! Не вижу ничего нехорошего в этом фото!» — пишут фолловеры. За считанные часы снимок набрал больше пятидесяти тысяч лайков.