USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,854.88 $
МОСКВА-7°C19:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Гузеева боится за дочь из-за вредной привычки

Лариса Гузеева instagram.com/_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известная телеведущая Лариса Гузеева переживает из-за пагубного пристрастия своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Девушка не стесняется курить прямо при маме.

Актриса опубликовала в соцсети фотографии с дочкой в Италии. На кадрах видно, что она держит в руках зажжённую сигарету, что возмутило подписчиков Гузеевой.

«Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит», — заявила она.

Ранее News.ru писал, что дочь Гузеевой доставили в больницу. Девушка рассказала поклонникам, что ей очень плохо. Ольгу положили в больницу ради плановой операции. Подробностями девушка делиться не стала, но охотно выкладывает снимки из больничной палаты. Одна из последних фотографий заставила фолловеров побеспокоиться.


#курение #сигареты #ларисагузеева #дочь
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
шоу-бизнес 18:26, 17 декабря 2018
Гузеева повторила выходку Волочковой
Телеведущая отметит праздник не в России
шоу-бизнес 12:37, 17 декабря 2018
Гузеева удивила планами на Новый год
Телеведущая отметит праздник не в России
Телеведущая обратилась к поклонникам
шоу-бизнес 10:40, 22 октября 2018
Гузеева вышла на связь после смерти матери
Телеведущая обратилась к поклонникам
Лента новостей
происшествия 19:29
Раздача бесплатных конфет в Курске переросла в давку
в мире 19:26
Полицейский лишился должности после нападения на чихуахуа
в мире 19:26
Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа
спорт 19:24
Британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком
в мире 19:17
Сербские спасатели вызволили застрявших в снегу россиян
Другие новости
шоу-бизнес 16:57
Избивший жену Башаров уехал кататься на лыжах
шоу-бизнес 10:23
Элджей подарил себе элитный спорткар на Новый год
шоу-бизнес 09:44
Бузова намекнула фанатам на своего избранника
шоу-бизнес 09:02
Анита Цой предложила Башарову не терроризировать женщин
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top