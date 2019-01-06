Гузеева боится за дочь из-за вредной привычки

Известная телеведущая Лариса Гузеева переживает из-за пагубного пристрастия своей 18-летней дочери Ольги Бухаровой. Девушка не стесняется курить прямо при маме.
Актриса опубликовала в соцсети фотографии с дочкой в Италии. На кадрах видно, что она держит в руках зажжённую сигарету, что возмутило подписчиков Гузеевой.
«Ну, а что я могу сделать? Ну, будет прятаться. Мне не нравится, что она курит», — заявила она.
Ранее News.ru писал, что дочь Гузеевой доставили в больницу. Девушка рассказала поклонникам, что ей очень плохо. Ольгу положили в больницу ради плановой операции. Подробностями девушка делиться не стала, но охотно выкладывает снимки из больничной палаты. Одна из последних фотографий заставила фолловеров побеспокоиться.