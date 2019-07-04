https://static.news.ru/photo/2d727c64-9e5f-11e9-9192-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал судебный процесс против ведущего «Клуба весёлых и находчивых» Александра Маслякова. Он назвал усилия наследников Сергея Муратова бесполезными и заявил об исключительном праве Маслякова на бренд.

Дело абсолютно бесперспективное, потому что, не вдаваясь в детали, за это время произошло столько изменений в правовой, финансовой, организационной системе у нас в стране, что практически Масляков в 1986 году с моей помощью и непосредственным участием возродил снова КВН, который благополучно скончался в 1972 году, — рассказал он в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Он добавил, что со времён СССР, когда Центральное телевидение было собственником всей интеллектуальной собственности, всё изменилось. Сейчас всё принадлежит людям, которые участвовали в её создании.

4 июля стало известно, что наследники основателя КВН Сергея Муратова просят отменить незаконное присвоение прав на бренд «КВН» компанией «АМИК», принадлежащей Маслякову. Таким образом они пытаются оспорить авторство телеведущего, которое он сам провозгласил в 1986 году. Масляков ответил иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей.

Ранее российский актёр Геннадий Хазанов отреагировал на известие о суде против Маслякова. По его словам, вопрос о праве на бренд следует рассматривать с точки зрения юрисдикции, писал News.ru.