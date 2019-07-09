Группа «На-На» может выступить в Грузии, где активно идут антироссийские митинги, заявил участник коллектива Владимир Политов.
Звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет», — сказал музыкант на пресс-конференции.
Он отметил, что политику и музыку необходимо разделять, передаёт
Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для их начала послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.
Как ранее писал News.ru, продюсер известного музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин призвал российских певцов и музыкантов отказаться от выступлений в Грузии после нецензурных выражений телеведущего «Рустави 2» в адрес Владимира Путина.