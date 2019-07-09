https://static.news.ru/photo/b538e318-a24c-11e9-84a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/vova_politov

Группа «На-На» может выступить в Грузии, где активно идут антироссийские митинги, заявил участник коллектива Владимир Политов.

Звонили, приглашали выступить в Грузии. Мы сказали: «Почему нет», — сказал музыкант на пресс-конференции.

Он отметил, что политику и музыку необходимо разделять, передаёт РИА Новости .

Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня. Поводом для их начала послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Как ранее писал News.ru, продюсер известного музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин призвал российских певцов и музыкантов отказаться от выступлений в Грузии после нецензурных выражений телеведущего «Рустави 2» в адрес Владимира Путина.