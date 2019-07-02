Может ли высказанная премьером РФ Дмитрием Медведевым идея о том, что «Единая Россия» поддержит журналистов, занимающихся расследованиями, разбиться о скандальный законопроект депутата Юрия Синельщикова, запрещающий СМИ писать об известных людях без их разрешения? Поправки в Гражданский кодекс Госдума должна была рассмотреть еще 27 июня, но перенесла на ближайшие заседания.

Дмитрий Медведев в статье «„Единая Россия“ — курс на перемены» предлагает обращать внимание на СМИ, блогеров и гражданских активистов, которые распространяют информацию в социальных медиа.

Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнёрские отношения, — считает премьер.

Однако на рассмотрении парламента находят поправки в Гражданский кодекс, продвигающие прямо противоположные идеи, — запретить СМИ и журналистам писать об известных, публичных личностях без согласования с ними. В своём законопроекте первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) предложил убрать из законодательства нормы, которые отличают известных, публичных личностей, про которых в СМИ писать можно, от простых частных лиц, про личную жизнь которых СМИ писать нельзя. Идея закона раскрывается в пояснительной записке к законопроекту: «В настоящее время, когда информация и изображения граждан, при определённых условиях являются выгодным «товаром» и могут приносить существенный доход, в обществе складывается крайне конфликтная ситуация, когда отдельные СМИ, сайты, блогеры и иные «распространители» скандалов, сплетен, слухов и т.п. информации, незаконно используют сведения о частной жизни и изображения граждан, в т.ч. публичных лиц, без их согласия и даже вопреки их возражениям, обосновывая свои действия неким «публичным интересом» и/или тем, что «информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной».

Сергей Булкин/News.ru

Понятие «публичный интерес» в законодательстве не определено и неверно толкуется как «интерес публики к любой информации о публичном лице», уверен Синельщиков. Более того, депутат, а в прошлом — прокурор уверен, что такой подход «содействует неправомерным посягательствам на неприкосновенность частной жизни и несогласованному использованию изображений граждан». Синельщиков сообщил News.ru, что законопроект, по его мнению, «оздоровит общество от чернухи».

Мы своим законопроектом приравниваем публичных лиц к обычным гражданам. Сейчас фотографии обычных граждан публиковать в СМИ нельзя, за исключением тех моментов, когда они находятся в публичном месте, среди других людей. И информация о частной жизни граждан под запретом, если сами граждане не захотели он ней рассказать. Но всё меняется, когда речь идёт о так называемых «публичных лицах». В этом случае, если человек публичен, информацию о нём и его фотографии можно публиковать спокойно, — напомнил депутат.

Идея законопроекта проста, напомнил Синельщиков: если СМИ хочет о ком-то написать — надо сначала спросить разрешение у человека, согласен ли он на распространение информации о нём.

Не получил разрешение — всё равно можешь публиковать, но, если он решит, что оскорблён, он может обратиться в суд, и суд взыщет деньги, ущерб, который был человеку причинён. Это всё нормально, цивилизованно, культурно. И здесь никакой принудиловки не будет, никаких наручников. Обиженный и обидчик обращаются в суд и там доказывают, кто из них прав, — сообщил Синельщиков.

Однако для многих журналистов, не имеющих прямого доступа к знаменитостям или их окружению, это может стать «запретом на профессию» — потому что крайне непросто, если не невозможно согласовать с каждым политиком, певцом или бизнесменом каждую публикацию о них сотен и тысяч изданий, зарегистрированных в самых разных городах России. И профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству чётко понял озабоченность СМИ и рекомендовал отклонить законопроект.

Сергей Булкин/News.ru

Разумные пределы охраняемого законом общественного интереса к частной жизни «публичной фигуры» не могут быть прямо описаны в законе, поскольку всякий раз они определяются в зависимости от конкретных обстоятельств съемки или от характера той информации о личности, которая может быть распространена. Невозможность полного перечисления в законе всех случаев и обстоятельств, дающих возможность распространения информации о «публичной фигуре», очевидна, поскольку все эти обстоятельства должны быть оценены применительно к конкретной значимости самой «публичной фигуры» в данный момент для общества. По понятным причинам не может существовать и перечня «публичных фигур», — говорится в заключении профильного комитета Государственной Думы.

По мнению политолога, директора по исследованиям Фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александра Пожалова, отклонение законопроекта Синельщикова пойдет на пользу не только СМИ, но и самой власти, которая сможет, как и написано в статье Дмитрия Медведева, эффективнее очищаться от «хамоватых» руководителей.

Отклонение такой инициативы от КПРФ и депутата, представляющего прокурорскую вертикаль, может быть публичным сигналом о том, что власть не собирается запрещать писать о себе и представителях «элиты» в разных областях (шоу-бизнес, культура, спорт, бизнес, чиновничество и др.). На это же указывают и заявления Путина о том, как на самом деле должен работать закон «об оскорблении государства» (он не должен использоваться для запрета критики чиновников), и статья Медведева о пользе внешних журналистских расследований для партии ЕР, — заявил News.ru Александр Пожалов.

А вот что по поводу данной законодательной инициативы заявил политолог, директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов:

Я вас уверяю, что причина этого законопроекта медиактивность депутата Синельщикова и в целом его продвижение. Уже в конце июля будет публиковаться 8-й рейтинг депутатов, за которым депутаты и их руководство в партиях и фракциях пристально следят. И хотелось бы напомнить депутату, что очень сложно быть первым в рейтингах публичных политиков и при этом скрывать ото всех свою публичную жизнь.

Как ожидается, предложенные Юрием Синельщиковым поправки в Гражданский кодекс, требующие от СМИ согласовывать все тексты с участием «публичных лиц» будут рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.