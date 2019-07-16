Александр Гордон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Александр Гордон прокомментировал результаты рейтинга самых раздражающих ведущих отечественного телевидения.

Ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» занял в списке одно из последних мест.

Очень жаль, я хотел бы быть первым, — сказал Гордон «Ридусу».

Первое место в рейтинге занял Андрей Малахов. В тройку самых раздражающих также вошли Елена Малышева и Владимир Соловьёв.

Ранее News.ru писал, что Малахов внесён в базу украинского сайта «Миротворец». Ведущего обвинили в сознательном участии «в информационно-пропагандистской провокации России».

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