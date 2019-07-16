Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Фура, перевозившая реквизит и костюмы певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области. Видео с места инцидента просочилось в Сеть.

Авария произошла утром 16 июля на автодороге Волгодонск — Ольгинская. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Фура везла концертное оборудование для выступлений Киркорова в...