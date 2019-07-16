Александр Гордон прокомментировал результаты рейтинга самых раздражающих ведущих отечественного телевидения.
Ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» занял в списке одно из последних мест.
Очень жаль, я хотел бы быть первым, — сказал Гордон «
Ридусу».
Первое место в рейтинге занял Андрей Малахов. В тройку самых раздражающих также вошли Елена Малышева и Владимир Соловьёв.
Ранее News.ru писал, что Малахов внесён в базу украинского сайта «Миротворец». Ведущего обвинили в сознательном участии «в информационно-пропагандистской провокации России».