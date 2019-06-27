Екатерина Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица и юрист Екатерина Гордон решила порадовать своих подписчиков в Сети новыми снимками и опубликовала целую серию фото, на которых она позирует то в мини-бикини, то в купальнике 60-х годов прошлого столетия.

По словам 38-летней Гордон, у неё безупречная фигура, но это только кажущаяся видимость. На самом деле уже полно изъянов, которые удаётся исправлять неимоверными усилиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я обещала вам фотографию в купальнике... Сделана она при свете заката вчера. Живот, ноги, грудь, достоинства и недостатки все мои. Скажу честно, что в 38 уже просто, с природой повезло, - не работает. В 38 нужны усилия. У меня есть склонность к появлению, животика, особенно после двух кесаревых и сложной экстренной операции на животе;)) особенно учитывая то, что я настоящий гурман и гедонист. Моя попа вовсе не орех, и кожа требует постоянного увлажнения. Так вот: я плаваю. Я давно придумала себе ,правило 100 гребков. Ныряю в воду (речку, бассейн, море...; в холодную или тёплую) и плыву... причём я придумываю каждый раз желание или то, что хочу оставить воде... самое крутое плыть брасом от берега, к буйкам... и хорошо бы 2 раза в день, если вы на отдыхе... обратно плыву на спине... ну и обязательно увлажняем тело кремом. Это закон. Особенно на море. На мне купальник от @_brillio_ #катягордон

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

В 38 уже просто «с природой повезло» не работает. В 38 нужны усилия. У меня есть склонность к появлению животика. Моя попа вовсе не орех, и кожа требует постоянного увлажнения, — пожаловалась на судьбу певица.

Чтобы быть «в форме», женщина каждый день по возможности начинает с плавания, пишут argumenti.ru.

Я плаваю. Давно придумала себе правило — 100 гребков. Ныряю в воду (речку, бассейн, море; в холодную или тёплую) и плыву... Причём я придумываю каждый раз желание или то, что хочу оставить воде... Самое крутое — плыть брасом от берега, к буйкам, — рассказала она.

По словам певицы, плавать она может в любом водоёме: в реке, озере, море.

Ранее певица Анна Седокова, выложив «постельное» фото в Сети, призналась, что её тело далеко от идеального из-за «сковавшего» его целлюлита, писал News.ru.

News.ru в соцсетях