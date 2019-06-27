Певица и юрист Екатерина Гордон решила порадовать своих подписчиков в Сети новыми снимками и опубликовала целую серию фото, на которых она позирует то в мини-бикини, то в купальнике 60-х годов прошлого столетия.
По словам 38-летней Гордон, у неё безупречная фигура, но это только кажущаяся видимость. На самом деле уже полно изъянов, которые удаётся исправлять неимоверными усилиями.
В 38 уже просто «с природой повезло» не работает. В 38 нужны усилия. У меня есть склонность к появлению животика. Моя попа вовсе не орех, и кожа требует постоянного увлажнения, — пожаловалась на судьбу певица.
Чтобы быть «в форме», женщина каждый день по возможности начинает с плавания, пишут argumenti.ru.
Я плаваю. Давно придумала себе правило — 100 гребков. Ныряю в воду (речку, бассейн, море; в холодную или тёплую) и плыву... Причём я придумываю каждый раз желание или то, что хочу оставить воде... Самое крутое — плыть брасом от берега, к буйкам, — рассказала она.
По словам певицы, плавать она может в любом водоёме: в реке, озере, море.