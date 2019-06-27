https://static.news.ru/photo/59506d14-98d3-11e9-aa1f-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица и юрист Екатерина Гордон решила порадовать своих подписчиков в Сети новыми снимками и опубликовала целую серию фото, на которых она позирует то в мини-бикини, то в купальнике 60-х годов прошлого столетия.

По словам 38-летней Гордон, у неё безупречная фигура, но это только кажущаяся видимость. На самом деле уже полно изъянов, которые удаётся исправлять неимоверными усилиями.

В 38 уже просто «с природой повезло» не работает. В 38 нужны усилия. У меня есть склонность к появлению животика. Моя попа вовсе не орех, и кожа требует постоянного увлажнения, — пожаловалась на судьбу певица.

Чтобы быть «в форме», женщина каждый день по возможности начинает с плавания, пишут argumenti.ru .

Я плаваю. Давно придумала себе правило — 100 гребков. Ныряю в воду (речку, бассейн, море; в холодную или тёплую) и плыву... Причём я придумываю каждый раз желание или то, что хочу оставить воде... Самое крутое — плыть брасом от берега, к буйкам, — рассказала она.

По словам певицы, плавать она может в любом водоёме: в реке, озере, море.

Ранее певица Анна Седокова, выложив «постельное» фото в Сети, призналась, что её тело далеко от идеального из-за «сковавшего» его целлюлита, писал News.ru.