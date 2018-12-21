Монеточка зажгла на «огоньке»

https://news.ru/storage/news/2411e05ef151e3c2e3c228746b2893d8/c560ef29-9700-4828-a770-ab20c34a8f73_850.jpg Максим Ли/пресс-служба Первого канала

Певица Монеточка

Лучшие кадры со съёмок новогоднего концерта

Второй год подряд Первый канал отказываться от павильонных съёмок новогоднего «огонька». Оно и понятно: ничто не заменит зимней натуры. Да и погода весь декабрь благоволит.

«Новогоднюю ночь на Первом» зрители увидят до и после боя курантов. Имена артистов хорошо знакомы: Алсу, Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Александр Малинин. Дебютанты тоже будут: 20-летняя певица Монеточка, о которой столько говорили в уходящем году, впервые выступит на «огоньке». Без неожиданных дуэтов не обойдётся: Татьяна Навка споёт с Жасмин.

Местами съёмок стали узнаваемые локации: отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ; самый большой в Европе каток — там же, Красная и Триумфальная площади, аэропорт Шереметьево, Большой театр и не только. Шесть режиссёров сняли десятки номеров. News.ru побывал на площадке и подтверждает: артисты мужественно отрабатывали дубль за дублем ради лучшего кадра. И мороз — не помеха!

Лучшие кадры со съёмочной площадки — в фоторепортаже News.ru.