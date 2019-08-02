Глюк'oZa Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза. Она призналась, что каждый день сталкивается с этим чувством и «прочей грязью».

Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет всё вокруг! Как артист я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льётся вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть! — написала певица в Instagram.

По мнению Глюкозы, ненависти стало больше после того, как соцсети стали частью повседневной жизни.

Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью Интернета — тем больше ненависти вокруг, — считает исполнительница.

Она убеждена, что «ненависть высасывает всю жизнь изнутри», и призвала подписчиков ненавидеть её вместе.

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Я Глюкоза и я ненавижу! Ненависть мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет все вокруг! Как артист, я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льется вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть! Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг. Ненависть высасывает всю жизнь изнутри. Единственное, что можно ненавидеть — саму НЕНАВИСТЬ! Так давайте делать это вместе! P.S. Милые мои хейтеры, я вас очень люблю, вы у меня замечательные )) #glukoza #глюкоза

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Как писал News.ru, певица Ольга Бузова мечтает о том, чтобы её песня про лайки в Instagram била все рейтинги. По стилю и звучанию «Лайкер» — новое творение Ольги и её команды — напоминает хиты групп «Комбинация» и «Ласковый май» конца 80-х, 90-х годов.

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