https://static.news.ru/photo/c84c246c-b550-11e9-99ff-fa163e074e61_660.jpg Глюк'oZa Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза. Она призналась, что каждый день сталкивается с этим чувством и «прочей грязью».

Ненависть — мерзкая гидра, которая делает тебя слепым, слабым и отравляет всё вокруг! Как артист я каждый день сталкиваюсь с ненавистью, беспардонным вторжением в личную жизнь и прочей грязью, которая льётся вокруг. И это единственное, что я готова ненавидеть! — написала певица в Instagram.

По мнению Глюкозы, ненависти стало больше после того, как соцсети стали частью повседневной жизни.

Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью Интернета — тем больше ненависти вокруг, — считает исполнительница.

Она убеждена, что «ненависть высасывает всю жизнь изнутри», и призвала подписчиков ненавидеть её вместе.

Как писал News.ru, певица Ольга Бузова мечтает о том, чтобы её песня про лайки в Instagram била все рейтинги. По стилю и звучанию «Лайкер» — новое творение Ольги и её команды — напоминает хиты групп «Комбинация» и «Ласковый май» конца 80-х, 90-х годов.