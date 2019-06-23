https://static.news.ru/photo/898b3890-95b0-11e9-bd0a-fa163e074e61_1024.jpg Лолита Милявская (справа) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что ей всё равно мнение других людей, она вполне довольна своим внешним видом и совершенно не комплексует из-за параметров своей фигуры.

<...> мне уже глубоко наплевать. В 30 мне было не всё равно, в 40 мне было не всё равно, — сказала она.

Певица добавила, что когда она весила меньше, около 56 килограммов, то мужчины обращали на неё меньше внимания, нежели сейчас, передаёт Teleprogramma.pro .

Я начала набирать вес с 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной, — подчеркнула Милявская.

Ранее News.ru писал, что певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, напомнившей о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.