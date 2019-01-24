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Главный каскадёр России оценил драку Виторгана и Богомолова

Александр Иншаков Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Александр Иншаков

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков проанализировал драку между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым.

Эксперт невысоко оценил бойцовские качества обоих участников конфликта, отметив при этом, что потасовка не была постановочной.

«Тот, кто бьёт  поздоровее, больше, мощнее. Но бьёт непрофессионально, понятное дело. При этом попадает… Противник падает не картинно. И падает не сколько от удара, сколько от неожиданности и от испуга. У человека нет понимания, как защищаться, он не сопротивляется, потому что не умеет. Никогда, видимо, не получал», — заявил Иншаков в интервью «Комсомольской правде».

Как писал News.ru, конфликт между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошёл 21 января возле одного из кафе в центре Москвы. Видео драки попало в Сеть. Причиной потасовки могли стать слухи о романе супруги актёра Ксении Собчак с театральным режиссёром. 


#драка #каскадер #МаксимВиторган #богомолов
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