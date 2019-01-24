Главный каскадёр России оценил драку Виторгана и Богомолова

https://news.ru/storage/news/e4158430d88403d51c9c677aff715ca8/e5cda091-d064-4a15-bd58-c3bf9d08b55a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Александр Иншаков

Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков проанализировал драку между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым.

Эксперт невысоко оценил бойцовские качества обоих участников конфликта, отметив при этом, что потасовка не была постановочной.

«Тот, кто бьёт — поздоровее, больше, мощнее. Но бьёт непрофессионально, понятное дело. При этом попадает… Противник падает не картинно. И падает не сколько от удара, сколько от неожиданности и от испуга. У человека нет понимания, как защищаться, он не сопротивляется, потому что не умеет. Никогда, видимо, не получал», — заявил Иншаков в интервью «Комсомольской правде».

Как писал News.ru, конфликт между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошёл 21 января возле одного из кафе в центре Москвы. Видео драки попало в Сеть. Причиной потасовки могли стать слухи о романе супруги актёра Ксении Собчак с театральным режиссёром.