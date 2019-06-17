https://static.news.ru/photo/b8753c6e-910f-11e9-9635-fa163e074e61_1024.jpg Кортни Кокс Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая одну из главных ролей в знаменитом ситкоме «Друзья», устроила празднование своего 55-летия вместе со своими коллегами Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.

Именинница выложила в свой Instagram совместное фото с подругами.

Мне так повезло отпраздновать день рождения с этими двумя! Я люблю вас, девочки. Очень сильно, — написала она.

Многие поклонники Кортни поинтересовались, когда наконец будет продолжение «Друзей», ведь Дженнифер Энистон раньше на это намекала, передаёт Пятый канал .

Как ранее писал News.ru, пользователи Сети высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую Белый дом разместил в Twitter в честь дня рождения политика.