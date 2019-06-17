Американская актриса Кортни Кокс, сыгравшая одну из главных ролей в знаменитом ситкоме «Друзья», устроила празднование своего 55-летия вместе со своими коллегами Лизой Кудроу и Дженнифер Энистон.
Именинница выложила в свой Instagram совместное фото с подругами.
Мне так повезло отпраздновать день рождения с этими двумя! Я люблю вас, девочки. Очень сильно, — написала она.
Многие поклонники Кортни поинтересовались, когда наконец будет продолжение «Друзей», ведь Дженнифер Энистон раньше на это намекала, передаёт
Как ранее писал News.ru, пользователи Сети высмеяли фотографию президента США Дональда Трампа в обнимку с американским флагом, которую Белый дом разместил в Twitter в честь дня рождения политика.