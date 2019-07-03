https://static.news.ru/photo/a756daf0-9d8a-11e9-9b34-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

История с выездом автомобиля Аллы Пугачёвой на перрон Рижского вокзала получила продолжение. Инцидент, который вызвал шквал возмущения, проверит ГИБДД. В столичное управление поступило заявление от москвича, который требует разобраться в случившемся.

Как сообщает telegram-канал Mash , автором заявления стал Александр Сергеев. Он просит возбудить дело об административном правонарушении, а также привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, которые допустили подобное.

Пользователи ополчились на певицу после появления видео, на котором Примадонна подъезжает к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования. В поддержку певицы высказались её коллеги по цеху. Среди них — Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Нашлись и те, кто высказался против.

Ранее News.ru писал, что на выходку Примадонны отреагировали в Госдуме. Заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев напомнил певице, что статус звезды не даёт ей права пользоваться особым положением.