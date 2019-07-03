История с выездом автомобиля Аллы Пугачёвой на перрон Рижского вокзала получила продолжение. Инцидент, который вызвал шквал возмущения, проверит ГИБДД. В столичное управление поступило заявление от москвича, который требует разобраться в случившемся.
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Пользователи ополчились на певицу после появления видео, на котором Примадонна подъезжает к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования. В поддержку певицы высказались её коллеги по цеху. Среди них — Лев Лещенко, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Нашлись и те, кто высказался против.
Ранее News.ru писал, что на выходку Примадонны отреагировали в Госдуме. Заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев напомнил певице, что статус звезды не даёт ей права пользоваться особым положением.