https://static.news.ru/photo/abafd81a-9f2c-11e9-bacd-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Ваганович Петросян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощницу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали в Сети за гардероб. По мнению пользователей, у неё стиль «как у пенсионерки». После развода комика с Еленой Степаненко девушку считают возлюбленной артиста.

Особенно сильно юзерам не понравились свитер и штаны, пишет портал argumenti.ru . Некоторые комментаторы отреагировали на образ с иронией, позволив себе назвать Татьяну «бабулей».

Слишком возрастной «лук», — написали в социальной сети Instagram.

В мае текущего года Петросян был замечен на юбилее друга — промоутера Александра Доколенко — вместе со своей молодой помощницей Брухуновой. При этом несколько недель назад в СМИ распространилась информация, что они расстались.

Как писал News.ru, юморист объяснил свои публикации «об отъезде из России». Артист эстрады обвинил журналистов в искажении фактов и посетовал на безнаказанность жёлтой прессы. Такая реакция последовала после фотографии в социальных сетях, где Петросян сидит в бизнес-классе самолёта. Он подписал снимок: «Полетел подальше от вранья и фальши» и объяснил, что находится на гастролях в Сочи.