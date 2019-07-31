https://static.news.ru/photo/225adf84-b3bc-11e9-80c6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Галустян с супругой Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комик Михаил Галустян прокомментировал слухи о разводе с женой, которые появились из-за его появления в самолёте в компании другой женщины. Артист назвал эту информацию ложью.

Он призвал «не вестись» на эти данные и обвинил журналистов в выдумывании громких и кричащих заголовков.

И если вы это видео будете использовать, уважаемые журналисты, не выдёргивайте слова из контекста, — отметил он на своей странице в Instagram .

Как писал News.ru, с незнакомой дамой Галустян был замечен на борту самолёта, летевшего в Барнаул. При этом артист нервничал, не желал быть узнанным и не хотел фотографироваться с поклонниками.

Кто-то из пассажиров якобы спросил артиста о супруге, на что шоумен ответил, что расстался с ней. Новость стала самой обсуждаемой в соцсетях: в браке юморист прожил 12 лет и только недавно он и его жена посвящали друг другу нежные посты в связи с очередной годовщиной.