Максим Галкин выложил в сети видео из латвийского города Юрмала, где они отдыхают с Аллой Пугачёвой, а также пятилетними Лизой и Гарри. Артист рассказал и показал, как развлекаются его дети.
На кадрах опубликованного в
Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоющихся о них, — написал Галкин.
Таким образом артист описал свои действия: вслед за Гарри ему пришлось забрался на одно из деревьев и пролететь по тросу.
Как писал News.ru, ранее Галкин сообщил, что высокие заработки стали следствием его профессионального подхода к работе.