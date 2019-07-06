https://static.news.ru/photo/134532a2-9fed-11e9-aa81-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин выложил в сети видео из латвийского города Юрмала, где они отдыхают с Аллой Пугачёвой, а также пятилетними Лизой и Гарри. Артист рассказал и показал, как развлекаются его дети.

На кадрах опубликованного в Instagram видеоролика видно, как Лиза в защитном шлеме катается на гироскутере, а Гарри лазает по веревочному городку на деревьях.

Чем старше дети, тем экстремальнее путь беспокоющихся о них, — написал Галкин.

Таким образом артист описал свои действия: вслед за Гарри ему пришлось забрался на одно из деревьев и пролететь по тросу.

Как писал News.ru, ранее Галкин сообщил, что высокие заработки стали следствием его профессионального подхода к работе.