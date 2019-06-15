https://static.news.ru/photo/02f1b3b4-9064-11e9-8fc6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Российский пародист и телеведущий Максим Галкин решил показать своим подписчикам, какие розы расцвели в палисаднике перед домом, в котором он живёт со своей супругой, певицей Аллой Пугачёвой, и детьми Лизой и Гарри. Он находится в деревне Грязь под Москвой.

Делюсь буйством красок. Все оттенки роз нашего сада, что поместились в фотокарусель, — написал Галкин в Instagram.

Телеведущий посетовал на то, что фотоснимки не могут передавать аромат благоухания цветов.

Ранее отец Жанны Фриске признался журналистам, что уже прикупил места на кладбище подле места, где покоится его дочь Жанна: для себя, своей супруги Ольги и младшей дочери Натальи, писал News.ru.